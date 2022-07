Saldi estivi: l'offerta estiva degli sconti Voidu

La stagione estiva è perfetta per i saldi, l'occasione giusta per recuperare qualche gioco dal proprio backlog ad un prezzo scontato e sfruttare il periodo estivo proprio per giocarli. Le offerte si accendono anche sul sito di Voidu, piattaforma di distribuzione online di contenuti digitali ufficiali PC.

In particolare sul sito neerlandese trovate una selezione di giochi scontati, ma non è finiti qui perché, su alcuni prodotti selezionati, potete ottenere un 20% di sconto extra di sconto inserendo il codice sconto VOIDUSUMMER20. Tra i Summer Sales abbiamo trovato in particolare due titoli che secondo noi vale la pena di recuperare

L'iniziativa Summer Sale sul sito Voidu

Il primo è God of War PC , che potete trovare a questo link. Il sequel dell'amatissimo titolo di Santa Monica Studio ha fatto discutere non poco nelle ultime settimane: tutti sono in febbricitante attesa della data d'uscita definitiva di God of War: Ragnarok... e l'hype e il caldo hanno decisamente dato alla testa! Quale modo migliore quindi per attendere il sequel se non quello di rispolverare il primo capitolo su PC? Se volete sapere tutto sul porting PC di questo must have targato PlayStation , vi rimandiamo alla nostra recensione di God of War PC.

God of War è assolutamente un titolo da recuperare!

Il secondo gioco che vi suggeriamo di tenere sotto controllo è LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, che trovate a questo link. Uscito proprio questa primavera, il gioco di TT Games ripercorre, in pure stile Lego, l'intero arco delle tre trilogie cinematografiche di Star Wars. Starà a voi decidere in che ordine rivivere le l'epopea della famiglia Skywalker: uscita cinematografica o cronologia della storia? Qualunque scelta facciate, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga è disponibile scontato del 25%, al quale potete aggiungere un ulteriore 20% grazie all'iniziativa Summer Sales.