Samsung Galaxy S20, vendite inferiori del 50% rispetto all'S10

Il Samsung Galaxy S20 sta vendendo molto meno del Galaxy S10. Stando a un resoconto del Korea Herald, basato sul primo giorno di vendite, l'S20 ha venduto il 50% di unità in meno rispetto al suo predecessore, facendo segnare un vero e proprio crollo.



Secondo i numeri emersi, durante il suo primo giorno di commercializzazione il Galaxy S20 avrebbe venduto 70.800 unità, contro le più di 140.000 del Galaxy S10 e le 220.000 del Galaxy Note 10.



In questo momento non è facile definire cosa abbia frenato le vendite del Galaxy S20. I motivi potrebbero essere diversi, a partire dalla mancanza di sconti di lancio, che per una gamma di apparecchi così costosi sono importantissimi, arrivando alla diffusione del coronavirus in tutto il mondo, che sta impartendo pesanti colpi alle economie nazionali e che consiglia a molti di non uscire di casa per raggiungere i negozi.



Vedremo se durante il corso dell'anno Samsung riuscirà a risollevare le sorti del suo smartphone, magari con qualche taglio di prezzo o con altre promozini.