GDC 2020: perché Multiplayer.it non ci sarà

Quest'anno Multiplayer.it non sarà presente alla GDC 2020. Dopo molti anni di presenza alla fiera di San Francisco, con voli e casa già prenotati anche per l'imminente appuntamento del prossimo marzo, abbiamo dovuto prendere una decisione sofferta e spiacevole.



La decisione non è tanto legata alla diffusione del virus Covid-19 in sé, quanto piuttosto alle conseguenze immediate e tangibili che sta avendo sulla portata dell'evento: nelle passate settimane Sony e Facebook / Oculus avevano già disdetto la loro presenza, mentre nelle ultime ore si sono rapidamente aggiunti molti altri player importanti dell'industria dei videogiochi, da Microsoft a Epic, fino a Unity. Alla luce di queste assenze, pesantissime in un contesto fatto di conferenze e incontri, più che semplici annunci, presenziare ha perso di senso.



Resta beninteso che, innanzitutto, la nostra copertura dell'evento, qualora dovesse essere confermato, sarà sempre la più completa possibile. Dall'Italia, certo, ma attenta e puntuale. E poi che in questo 2020 seguiremo di persona e dal posto tutti gli altri appuntamenti con le fiere di settore. Saremo a Los Angeles per l'E3, a giugno, poi a Colonia per la GamesCom, ad agosto, e infine in Giappone a settembre per il TGS, a pochi mesi dal rilascio delle nuove piattaforme da gioco. L'anno appena iniziato promette un cambiamento radicale nell'ecosistema delle console e, di conseguenza, del panorama videoludico tutto: passati questi mesi complicati per gli spostamenti torneremo a portarvi nel viaggio che ci attende verso le uscite autunnali di PS5e Xbox Series X.