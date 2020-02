Expert, volantino TVogliamo fare un Regalo dal 2 al 15 marzo: smart TV in regalo a chi compra un elettrodomestico

Expert ha lanciato il volantino TVogliamo fare un Regalo valido dal 2 al 15 marzo 2020, con un'offerta davvero allettante: chiunque acquisterà un elettrodomestico riceverà in regalo una smart TV di Toshiba. Ovviamente bisognerà acquistare uno degli elettrodomestici facenti parte della promozione per poterne usufruire.



Il risparmio complessivo è di 249€, ossia il costo del televisore. Gli elettrodomestici da acquistare per avere il regalo sono frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, piastra per la cucina, asciugatrici e altri ancora. In realtà il volantino comprende offerte anche su altri oggetti, slegati dall'iniziativa principale. Ci sono quindi laptop, tablet, smartphone, computer desktop, router, monitor e tutto ciò che potete desiderare.



Riportare le offerte specifiche è purtroppo inutile, perché Expert personalizza i volantini per punti vendita. Quindi fate riferimento al vostro Expert più vicino per sapere quali sono i prodotti effettivamente venduti in sconto.



Per conoscere dove sono attive le offerte, andate sul sito ufficiale di Expert e cercate il punto vendita più vicino a voi sulla mappa ufficiale. Per sfogliare il volantino online, cliccate qui.

Come sempre, Expert propone la possibilità di pagare in 10 o 20 rate mensili a tasso zero, con TAN e TAEG dello 0% e prima rata a 30 giorni.



