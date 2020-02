Amazon non andrà alla GDC 2020 per il coronavirus, salta un altro pezzo fondamentale dell'evento

Amazon ha annunciato che non sarà alla GDC 2020 per via delle preoccupazioni legate al diffondersi del coronavirus cinese, o COVID-19. Il messaggio in cui viene dato l'annuncio è abbastanza scarno, ma decisamente chiaro.



Con lo stesso, Amazon ha anche annunciato che mostrerà ciò che doveva essere alla GDC 2020 in un evento globale online, aperto a chiunque voglia partecipare. Leggiamo



"AWS ha preso la difficile decisione di ritirarsi dalla Game Developers Conference (GDC) 2020 di San Francisco a causa dei rischi legati al COVID-19.



Anche se quest'anno ci vedremo alla GDC, abbiamo molte cose interessanti da condividere. AWS Game Tech ha deciso di ospitare un evento online globale, aperto a tutti, per mostrare i contenuti pianificati per la GDC e molto altro.



Nelle prossime settimane forniremo più dettagli. Cliccate qui per le prime informazioni.



Facciamo parte di una comunità così straordinaria. Grazie per tutto quello che fate."



Amazon è solo l'ultima delle grandi compagnie ad aver rinunciato alla GDC 2020 per via della crisi globale creata dalla diffusione del coronavirus. Prima di lei Sony, Microsoft, Unity, Epic Games e tante altre ancora. L'evento in sé sta quindi perdendo sempre più senso, scarnificato com'è della presenza dei big dello sviluppo. Chissà se sarà cancellato, a questo punto. Forse sarebbe meglio.