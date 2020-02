Metro Redux per Nintendo Switch disponibile

Deep Silver e 4A Games hanno comunicato che Metro Redux per Nintendo Switch è finalmente disponibile. Come saprete è una raccolta che comprende le edizioni rimasterizzate di Metro 2033 e Metro Last Light, che includono tutti i DLC pubblicati per entrambi.



4A Games garantisce che Metro Redux gira a 720p nativi in modalità portatile e a 1080p quando Nintendo Switch è nel dock, mantenendo in entrambi i casi i 30fps. Da notare che entrambi i giochi e tutti i DLC sono racchiusi in un'unica cartuccia da 16GB. Non bisogna scaricare alcun contenuto aggiuntivo per giocare. Ovviamente la cosa non vale per l'edizione digitale, che va scaricata dal Nintendo eShop.



Leggiamo la sinossi di Metro Redux tratta dal comunicato stampa ufficiale:



Nel 2013 il mondo è stato sconvolto da un evento apocalittico che ha quasi spazzato via il genere umano e ridotto la superficie del pianeta a una landa deserta e contaminata. Un manipolo di superstiti si è rifugiato nelle profondità della metropolitana di Mosca, e la civiltà umana è entrata in un nuovo Medioevo.



Siamo nel 2033. Un'intera generazione è nata e cresciuta sottoterra. Le città-stazione della metropolitana sono sotto assedio e lottano per sopravvivere, fra loro e contro gli orribili mutanti in agguato all'esterno.



Tu impersoni Artyom, nato poco prima della catastrofe ma cresciuto sottoterra. Pur non avendo mai varcato i confini della città, un fatidico evento dà il via a una missione disperata nel cuore della metropolitana nel tentativo di mettere in guardia gli umani superstiti contro una terribile minaccia.



Ma ascolteranno? Invece di restare unite, le fazioni della metropolitana sono impegnate in una lotta per conquistare il potere supremo, rappresentato da un ordigno dell'apocalisse contenuto nei depositi militari di D6. Si sta scatenando una guerra civile che potrebbe spazzare via per sempre dalla faccia della terra il genere umano.