Samurai Shodown: annunciata la data della beta finale per il Rollback Netcode su Steam

Continua il supporto di Samurai Shodown, con SNK che presto svolgerà una fase di beta testing su Steam prima dell'implementazione definitiva del Rollback Netcode, una funzionalità chiesta a gran voce dalla community.

Per la precisione il Final Community Beta Test avrà inizio alle 02:00 italiane del 13 ottobre 2023 su Steam e continuerà fino a che non verrà raggiunto un "miglioramento nella qualità" del Rollback Netcode, con maggiori informazioni che verranno condivise in un secondo momento.