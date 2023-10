La Festa delle Offerte Prime 2023 sta per iniziare: ecco le promozioni Amazon già attive

Ovviamente le promozioni del 10 e 11 ottobre 2023 sono dedicate agli utenti Prime , quindi ricordate che avete anche la possibilità di attivare la prova gratuita (se non l'avete già sfruttata) così da accedere alle promozioni in arrivo.

La Festa delle Offerte Prime 2023 sta per iniziare. A mezzanotte tra il 9 e il 10 ottobre 2023 Amazon Italia darà il via a una serie di promozioni molto interessanti per gli appassionati di videogiochi, smartphone, computer e non solo. Si tratterà di una 48 ore di sconti e il nostro consiglio è di iniziare già ora a dare un'occhiata ai prodotti che più vi interessano, così da poter più rapidamente verificare gli sconti che si attiveranno tra poche ore. Inoltre, vi segnaliamo anche che sono già disponibili una serie di promozioni interessanti sui prodotti e i servizi di Amazon .

Non solo prodotti, anche servizi tra le offerte Amazon

Amazon Music Unlimited

Come detto, oltre alle offerte sui dispositivi di Amazon sono già attive promozioni per Amazon Music Unlimited, che gli abbonati Prime possono sottoscrivere a costo zero - se ritenuti idonei - per un periodo di quattro mesi. Se non siete abbonati, invece, vi dovrete accontentare di tre mesi gratuiti.

A questo poi si somma il sempre apprezzato Kindle Unlimited, che potrete utilizzare per tre mesi in formato gratuito, sempre se siete abbonanti a Prime e se siete ritenuti idonei.

Diteci, c'è qualche prodotto in particolare che sperate di trovare in offerta?