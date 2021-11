Serious Sam 4 classificato per PS5 in Germania

Serious Sam 4 potrebbe essere in arrivo su PS5, almeno stando all'USK, l'ente di classificazione dei videogiochi tedesco, che l'8 novembre ha inserito questa versione del gioco nel suo database. Naturalmente non è una conferma ufficiale, ma è giusto anche dire che di solito enti del genere non si mettono a scherzare o a creare notizie false, quindi è probabile che qualcosa di concreto ci sia.

Serious Sam 4 è stato sviluppato da Croteam e pubblicato da Devolver Digital. Attualmente è disponibile solo per PC e Stadia. Finora non è stata annunciata alcuna versione console, ma presto le cose potrebbero cambiare.

Per maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Serious Sam 4, in cui abbiamo scritto:

Serious Sam 4 non tradisce le aspettative, proponendo un'esperienza di gioco che è esattamente quella che gli appassionati aspettavano da tanti anni. Croteam ha deciso di lavorare di fino, bilanciando ulteriormente gli scontri a fuoco e correggendo anche il ritmo dell'azione che nel precedente titolo si era andato un po' perdendo. A questo si aggiunge una trama inaspettatamente gradevole, l'introduzione di un albero delle abilità che modifica anche profondamente il modo di giocare e una struttura delle mappe più intellegibile. Purtroppo, ci sono dei problemi tecnici, dovuti principalmente ad un mancato lavoro di rifinitura, che sarebbe stato opportuno correggere prima della pubblicazione del titolo. Chi si aspettava qualcosa di più rispetto a un titolo che si ripropone, fedele a sé stesso, sin dalla prima uscita, ne rimarrà probabilmente deluso, ma siamo convinti che i fedelissimi di Sam Stone saranno soddisfatti del suo ritorno. Peccato il multiplayer, al momento insoddisfacente.