Shaolin, il gioco di Xbox avrà lo stile di Across the Spider-Verse: nuovi dettagli da un report

Il gioco includerà una colonna sonora dei membri del Wu-Tang Clan ed elementi di gioco come bottino, armi, equipaggiamenti ottenuti da nemici sconfitti. Sarà un gioco di ruolo in terza persona basato sul corpo a corpo con anche la cooperativa a quattro giocatori.

Insider Gaming ha condiviso nuovi dettagli, tramite un report di Tom Henderson, riguardo a un gioco noto con il nome in codice di Project Shaolin , che sarebbe in sviluppo presso Brass Lion Entertainment e Xbox . Facciamo però qualche passo indietro sul progetto.

Le conferme di Insider Gaming su Shaolin

Wu-Tang Clan

Insider Gaming corrobora ora i vecchi leak e afferma che Shaolin si trova ora in versione Alpha. Il gioco avrà combattimenti rapidi e un grande focus nella fusione di azione e musica, che sarà reimmaginata da Just Blaze, produttore e DJ. Sarà possibile scegliere tra quattro tipi di armi con stili unici (spade singole e spade doppie sono gli esempi riportati).

Tutti e nove i membri del Wu-Tang Clan saranno giocabili, come una sorta di potenziamento a tempo limitato che darà mosse finali, più vita e "non solo". Tutto il bottino raccolto va nel "Vicinato", una sorta di centro social nel quale i giocatori possono vendere oggetti, ascoltare musica e mettere in mostra i propri equipaggiamenti. Il gioco, secondo la fonte, "accoglierà tutti i giocatori" e si concentrerà su persone nere, indigeni e di colore (radunate con il termine BIPOC, in inglese).

Insider Gaming afferma di aver visto del gameplay, che non può ovviamente essere condiviso, e che tramite il filmato viene messo in mostra uno stile grafico simile a più recenti film animati di Spider-Man Miles Morales, con ad esempio un attacco che usa 7-8 frame di animazione. In generale, parliamo di un gioco colorato e luminoso, simile a un anime.

I giocatori potranno anche esplorare l'ampio mondo liberamente che dovrebbe "sfocare i confini della realtà". Al momento non ci sono dichiarazioni da parte della fonte su una data di uscita, ma Insider Gaming afferma che dovrebbero mancare almeno uno o due anni, sulla base di quanto visto nel video di gameplay.