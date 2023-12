Dead by Daylight: un nuovo gioco horror single player verrà svelato ai The Game Awards 2023

Con un post sintetico ma anche piuttosto esplicito, Supermassive Games e Behaviour Interactive hanno annunciato che presenteranno un nuovo gioco horror single player collegato a Dead by Daylight durante i The Game Awards 2023.

Il post, visibile qui sotto, riporta un video nel quale gli sviluppatori di Supermassive, autori di Until Dawn, The Dark Pictures Anthology e The Quarry, parlano di questo nuovo progetto legato a Dead by Daylight e sviluppato in collaborazione con Behaviour Interactive, anche se destinato ad essere decisamente diverso dal titolo di riferimento, come struttura.

"Siamo ovviamente tutti dei van dell'horror qui in Supermassive e grandi fan di Dead by Daylight", ha riferito il director Steve Gross nel video in cui presenta il titolo, in attesa dell'annuncio, "E ora siamo emozionati di poter collaborare con Behaviour su un nuovo gioco single player con storia interattiva nel terrificante omniverso di Dead by Daylight.