Dead Space Remake a 8,99 euro e altri titoli EA in super sconto su Xbox con Game Pass

Vediamo dunque l'elenco dei titoli in offerta in queste ore su Xbox Store per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate :

Tra i giochi maggiormente in vista c'è appunto il nuovo remake di Dead Space, peraltro giocabile al momento all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, che può essere acquistato al prezzo di 8,99 euro addirittura nella sua edizione Digitale Deluxe, con uno sconto applicato del 90%, cosa piuttosto strana per un titolo uscito a gennaio di quest'anno.

Attraverso un'iniziativa piuttosto sorprendente, Electronic Arts ha lanciato su Xbox Store una serie di super sconti su alcuni titoli del suo catalogo, tra i quali anche giochi decisamente recenti come Dead Space Remake e altri, validi per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Diverse novità a prezzi stracciati

Wild Hearts mette in scena un mondo affascinante

Notevole anche Wild Hearts a 9,99 euro, questo in effetti ancora più sorprendente considerando che la sua uscita risale solo a febbraio 2023: si tratta di un action RPG sullo stile di Monster Hunter ma caratterizzato da un'ambientazione orientaleggiante molto particolare, che segna peraltro un'inedita collaborazione tra EA e Koei Tecmo.

Tra gli altri, Star Wars Jedi: Fallen Order a questo prezzo è un acquisto obbligato nel caso non si sia giocato in precedenza (anche questo è presente su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play), così come Need for Speed Unbound, il più recente capitolo della serie uscito solo un anno fa.