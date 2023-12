Europa, il trailer della data di uscita su Steam del videogioco in stile Studio Ghibli

Secondo la descrizione, potremo trovare "un mondo mozzafiato di laghi, prati e montagne da esplorare, disseminato tra i resti di una civiltà caduta", con un sistema di "movimento libero che vi permette di planare serenamente di spinta in spinta, accumulando potenza e slancio nel tempo". Potremo anche "scoprire segreti, risolvere enigmi e superare i pericoli nascosti tra le rovine" mentre scopriamo "una storia intima sulla crescita e sul rapporto dell'umanità con la natura".

"Europa è un gioco pacifico di avventura, esplorazione e meditazione . Man mano che si viaggia, si potenziano gradualmente le capacità del jetpack Zephyr, che permette di volare sempre più in alto fino a quando non si può volare liberamente nel cielo."

La descrizione ufficiale del video recita, in traduzione: "Sulla luna Europa, un lussureggiante paradiso terraformato all'ombra di Giove, un androide di nome Zee parte alla ricerca di risposte. Corri, scivola e vola attraverso il paesaggio, risolvi i misteri tra le rovine di un'utopia decaduta e scopri la storia dell'ultimo essere umano in vita."

È stata annunciata la data di uscita di Europa , il videogioco ispirato allo Studio Ghibli, in versione PC. Sarà disponibile dal 16 aprile 2024 , tramite Steam dove già ora potete trovare una demo. L'informazione è stata condivisa con un trailer che mostra un montaggio di sezioni di gioco con un taglio cinematografico, mentre una voce fuori campo ci racconta alcuni dettagli sull'avventura che ci attende.

Europa, il nostro provato

Europa ci porterà nei cieli della luna di Giove

La demo di Europa era già disponibile in precedenza e ad agosto abbiamo colto l'occasione per provare Europa. La breve fase iniziale messa a disposizione dagli sviluppatori non ci ha certo permesso di raggiungere conclusioni, ma ci ha presentato un gioco con una buona atmosfera, semplice e rilassante.

Tra pochi mesi avremo la possibilità di scoprire qualcosa di più a riguardo. Diteci, vi incuriosisce?