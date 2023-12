Vampire Survivors incontra Among Us nel DLC Emergency Meeting annunciato con trailer

Poncle ha annunciato un nuovo DLC per Vampire Survivors e in questo caso si tratta di una collaborazione piuttosto inaspettata: l'action roguelike si incontrerà infatti con Among Us in Emergency Meeting, come dimostrato nel trailer di presentazione riportato qui sotto.

Vampire Survivors: Emergency Meeting vede incontrarsi i sopravvissuti dai vampiri (per così dire) con i membri dell'equipaggio più famosi del mondo, trasportando il bullet hell survival nello spazio.

D'altra parte, in base a quanto riferito dallo sviluppatore, sembra che questo sia ormai l'unico scenario rimasto dove andare a cacciare gli inafferrabili vampiri.

Il trailer a dire il vero dice poco del gioco di per sé, in quanto costituito da una bella presentazione in un ottimo stile animato, ma quantomeno può indicare qualcosa sulle atmosfere e i personaggi presenti in questa espansione.