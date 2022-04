Sherlock Holmes Chapter One: versione PS4 in arrivo, versione Xbox One cancellata per la guerra

Frogwares ha annunciato che Sherlock Holmes Chapter One uscirà su PS4 il 28 aprile 2022. Purtroppo alla buona notizia se n'è aggiunta una molto meno buona: la versione Xbox One è stata cancellata, a causa della guerra in Ucraina. Il gioco è già disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X e S.

La decisione di cancellare la versione Xbox One è stata presa per le difficoltà causate dalla guerra. Frogwares risiede a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Di fatto il team di sviluppo ha avuto delle grosse problematiche nella lavorazione e lo studio ha dovuto scegliere, concentrando i lavori per chiudere la versione PS4 e cancellando l'altra. Chiunque ha ordinato il gioco per Xbox One sarà risarcito.

Nel comunicato ufficiale Frogwares ha spiegato che il lavoro di ottimizzazione si era dimostrato già più complicato del previsto, prima del lancio delle versioni PC e console di nuova generazione. Per questo fu deciso di spezzare i lanci, così da avere più tempo per le versioni old gen.

Queste ultime hanno richiesto una grande quantità di lavoro, tra tagli e modifiche. Purtroppo, nel momento in cui tutto stava per essere finalizzato, è scoppiata la guerra, che ha frenato la produzione, disperdendo il team di sviluppo. Con le risorse rimaste, Frogwares ha potuto chiudere solo la versione PS4 di Sherlock Holmes Chapter One.

Naturalmente la scelta non è stata facile, perché gli sviluppatori sanno che c'erano utenti Xbox One che attendevano il gioco e che rimarranno delusi e perché il lavoro fatto fino a questo momento aveva comunque comportato dei costi, che così non saranno recuperati.