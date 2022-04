Epic Games Store: giochi gratis del 28 aprile 2022 annunciati ufficialmente

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha annunciato quali saranno i nuovi giochi gratis, disponibili a partire dal 28 aprile 2022 alle 17:00, per tutti gli utenti del negozio digitale con account attivo e senza limitazioni: Just Die Already e Paradigm.

Just Die Already è un titolo decisamente folle

Just Die Already è un sandbox open world basato sulla fisica in cui si guidano dei vecchi un po' folli, appena cacciati da una casa di riposo, che devono andare in giro per una città e interagire con l'ambiente, evitando magari di finire in pezzi... letteralmente. Il gioco è stato sviluppato dagli autori di Goat Simulator, di cui condivide l'anarchia di fondo.

La recensione di Just Die Already

Mettiti nei panni di un pensionato che vive in un futuro prossimo dove non si fanno più figli. Per colpa di quegli ingrati millennial che preferiscono giocare ai videogiochi invece di lavorare come si deve, non è possibile pagare le pensioni. Dato che nessuno può coprire le tue spese, ti ritrovi (insieme a tutti gli altri anziani del mondo) a dovertela cavare da solo.

Come farai a sopravvivere in un mondo che vuole solo che ti sbrighi a morire?

C'è di peggio: sei appena stato cacciato dalla tua casa di riposo e non ti resta che accettare sfide pericolose ed esplorare il mondo alla ricerca di biglietti pensione che ti rendano idoneo all'assistenza pensionistica gratuita.

Quindi, adesso che la società ti vuole morto, non è finalmente arrivato il momento di vivere un po'?

SII VECCHIO, MA CORAGGIOSO

Impersonerai una persona anziana. Arrabbiata, fragile, povera e che odia il mondo: il sogno che non sapevi di avere. Finalmente hai trovato qualcosa in comune con i tuoi nonni.

Paradigm è un'avventura surreale

Paradigm, invece, è un'avventura surreale ambientata nella nazione fittizia di Krusz, ispirata agli stati dell'est Europa. Il giocatore impersona il ruolo di un mutante gentile tormentato da un passato terribile, che ha preso la forma di un bradipo geneticamente modificato che vomita dolcetti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che da oggi sono scaricabili gratuitamente due nuovi giochi gratis: Amnesia: Rebirth e Riverbond. Entrambi saranno scaricabili senza alcun costo fino al 28 aprile, alle ore 16:59.