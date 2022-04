Epic Games Store: giochi gratis del 21 aprile 2022 disponibili, link al download

Epic Games Store ha messo a disposizione per il download i giochi gratis di oggi, 21 aprile 2022: come annunciato la settimana scorsa, si tratta dell'horror psicologico Amnesia: Rebirth e dell'avventura cooperativa Riverbond.

Scarica gratis Amnesia: Rebirth da Epic Games Store

Scarica gratis Riverbond da Epic Games Store

Potete riscattare i due titoli sia dal sito web dell'Epic Games Store che tramite il launcher ufficiale della piattaforma. Una volta "acquistati", i giochi resteranno nella vostra libreria per sempre e potrete scegliere liberamente quando e se installarli.

Naturalmente sono stati anche annunciati i giochi gratuiti che sarà possibile scaricare a partire dal del 28 aprile.

Amnesia: Rebirth (recensione) è l'ultimo capitolo della serie horror targata Frictional Games, in cui vestiamo i panni di Tasi Trianon, una donna che si risveglia nel mezzo del deserto algerino senza sapere che fine abbiano fatto le persone che erano con lei.

Il gioco introduce una meccanica peculiare, legata alla paura della protagonista, che a un certo punto potrà sfociare in veri e propri attacchi di panico e/o in inquietanti visioni laddove la donna passi troppo tempo nel buio più completo.

"Il tempo è contro di te. Vesti i panni di Tasi e guidala attraverso le sue sensazioni di terrore e di dolore", recita la sinossi del gioco. "Oltre a faticare per sfuggire in questo desolato territorio, hai anche il compito di lottare con le tue speranze, le tue paure e i tuoi più feroci rimorsi."

Riverbond, uno dei peculiari scenari del gioco

Riverbond è invece "un frenetico gioco d'avventura cooperativo 'da divano' per uno a quattro giocatori, ambientato in uno spettacolare mondo voxel. Lanciati in un viaggio eroico per completare missioni, combattere adorabili nemici e ridurre ogni cosa a cubetti!", come si legge nella pagina dell'Epic Games Store.

"Il Cavaliere ha imprigionato i capi degli Otto Mondi, portando caos, rovina e siccità! Lanciatevi all'avventura per sconfiggere il male e aiutare gli adorabili abitanti di Riverbond in questo emozionante viaggio attraverso incantevoli mondi disegnati a mano. Sblocca una varietà di armi, assegna nuove skin e attiva potenziamenti per farti strada verso la vittoria"