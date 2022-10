Signalis: trailer fa la panoramica del gioco

L'editore Humble Games e lo sviluppatore rose-engines hanno pubblicato un nuovo trailer di Signalis, survival horror classico in uscita su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e Nintendo Switch. Il video fa una panoramica del gioco, riassumendo la trama e svelando alcuni degli elementi principali che comporranno il gameplay, attraverso alcune sequenze tratte dalla versione semi-definitiva.

Come potete vedere, si tratta di un titolo essenzialmente bidimensionale, inquadrato dall'alto, ma anche con momenti vissuti in 3D. Per il resto, se volete saperne di più, in attesa della recensione, potete leggere il nostro provato di Signalis, in cui abbiamo scritto:

La breve demo di Signalis ci ha convinti. Certo, non svela praticamente niente della trama del gioco, ma apre a un mistero che appare interessante, il che non è poco. Vedremo come sarà svolto nella versione definitiva. Gli amanti dei survival horror classici dovrebbero davvero tenerlo d'occhio, perché potrebbe valerne la pena.

Da notare infine che Signalis sarà giocabile anche in retrocompatibilità su PS5 e sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.