Silent Hill: un remake amatoriale in Unreal Engine 5 si mostra in video

Il team di appassionati Codeless Studio sta cercando di creare un remake di Silent Hill basato su Unreal Engine 5 e i primi tentativi sono visibili nel video pubblicato qui sopra, composto da quello che viene definito gameplay pre-alpha, con il progetto ancora nelle fasi iniziali.

Si tratta, a quanto pare, di un remake del primo capitolo, come risulta evidente dagli eventi messi in scena: sono infatti visibili le mitiche sequenze iniziali dell'originale su PlayStation, con Harry Mason che, seguendo le tracce della figlia scomparsa, si avventura in un vicolo della misteriosa cittadina di Silent Hill e si ritrova in un incubo.

L'omaggio è molto evidente, con il video che riprende anche i particolari movimenti della camera che caratterizzavano il primo capitolo della serie, ma ovviamente è tutto da vedere se il progetto si svilupperà fino a una forma giocabile. Il lancio di un remake di Silent Hill del tutto amatoriale, senza il supporto ufficiale di Konami, è oltretutto praticamente impossibile, se non in ambienti underground e assolutamente senza scopo di lucro, ma è comunque interessante vedere come potrebbe presentarsi un nuovo Silent Hill basato su Unreal Engine 5.

Nel frattempo, proprio l'autore dell'originale, Keiichiro Toyama, ora impegnato sul nuovo Slitterhead, ha affermato nei giorni scorsi che un remake dovrebbe rivedere il concept originale, secondo lui.