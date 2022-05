Sker Ritual, trailer annuncia il nuovo sparatutto survival co-op per PC, PS5 e Xbox

Sker Ritual è il nuovo sparatutto survival co-op di Wales Interactive, in arrivo su PC nel corso di questa estate e successivamente su PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta del sequel spirituale dell'horror game Maid of Sker (recensione), che segna il ritorno dei Quiet Ones nell'ambito di un'esperienza cooperativa in stile orda, in cui dovremo affrontare ondate di nemici inediti o vecchie conoscenze con l'obiettivo di sopravvivere.

Da uno a quattro giocatori potranno cimentarsi con questa sfida, caratterizzata da un bilanciamento della difficoltà che si adegua di conseguenza, ed esplorare Sker Island mentre avversari sempre più numerosi e potenti boss si faranno avanti.

Sarà possibile personalizzare i combattenti utilizzando maschere di ispirazione horror ma non solo, potenziare le armi man mano che si procede nella missione e ottenere strumenti di assoluta devastazione per sbaragliare le truppe nemiche.