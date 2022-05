Dead Space Remake: nuova presentazione in arrivo, ecco data e ora

Motive Studio ha svelato che presenterà novità di Dead Space Remake a brevissimo: la data da segnarsi sul calendario è il 12 maggio 2022, precisamente alle 19:00 ora italiana.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. L'account ufficiale del gioco recita: "Chi ha spento le luci? Unisciti a Motive Studio per il nostro nuovo Developer Livestream dedicato alla componente artistica, il 12 maggio alle 19:00 CEST. Nota: Questa diretta potrebbe includere contenuti non adatti a tutti gli spettatori".

Nel tweet sono inoltre presenti i link per le dirette di Twitch e di YouTube. È anche possibile vedere un brevissimo video che ripete le informazioni già dette e dà un assaggio della qualità grafica dl Dead Space Remake.

In attesa di questa nuova presentazione, possiamo (ri)vedere dei video gameplay di Dead Space Remake che mostrano un confronto con l'originale.