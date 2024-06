Skul: The Hero Slayer è disponibile da oggi anche su iOS e Android, ecco trailer e prezzo

Skul: The Hero Slayer è disponibile anche su iOS e Android a partire da oggi, al prezzo di 6,99€: gli sviluppatori hanno optato per il formato premium anche su App Store e Google Play, così da non dover mettere mano alla struttura e alla progressione già apprezzati su PC e console.

Parliamo infatti di un action in stile roguelike caratterizzato da una grafica affascinante e un gameplay frenetico, ricco di meccanismi interessanti, il tutto coadiuvato da una suggestiva ambientazione fantasy.

Nel gioco controlliamo appunto Skul, un teschio senza corpo che possiede il potere di impadronirsi dei cadaveri dei nemici sconfitti per potersi muovere ancora e sfruttare le loro abilità nel tentativo di vendicarsi del Re Demone, che ha sterminato la sua famiglia e distrutto il suo villaggio.