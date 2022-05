Sniper Elite 5, un trailer presenta le caratteristiche del gioco

Sniper Elite 5 è protagonista di un trailer realizzato da Rebellion per presentare le caratteristiche del gioco, in uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 26 maggio, gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Dalla modalità cooperativa alla fisica dei proiettili rinnovata, dalle Kill Cam a raggi X potenziate ai nuovi sistemi di movimento all'interno della mappa, passando infine per le invasioni in PvP, sono effettivamente diverse le novità in arrivo con questo capitolo.

Alcune di esse è stato possibile sperimentarle di persona qualche giorno fa, quando abbiamo provato Sniper Elite 5 con un'intera missione della campagna ambientata nei pressi di un castello francese.

Le altre avremo modo di scoprirle da qui alla fine del mese, quando la nuova avventura del tiratore scelto Karl Fairburne, impegnato stavolta a sventare un piano nazista custodito nei territori francesi, sarà disponibile per l'acquisto.