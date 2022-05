Elden Ring, Aragorn de Il Signore degli Anelli nel gioco grazie a montaggi e mod

Aragorn, l'iconico personaggio de Il Signore degli Anelli, ha fatto il proprio debutto nell'Interregno di Elden Ring grazie a un mix di montaggi e mod realizzati da Eli Handle.

Dopo Elden Ring giocato con un controller giocattolo della Fisher Price pensavamo di averle viste tutte, ma evidentemente il titolo di FromSoftware stimola ancora la fantasia degli utenti ed Eli in particolare non è nuovo a questo tipo di lavori.

Il creator ha infatti realizzato in passato anche il celebre montaggio con Mr. Bean in Cyberpunk 2077 e diversi altri, miscelando ad esempio Resident Evil ed Evil Dead, Austin Powers e Mass Effect, Blade e The Witcher.

In questo caso il personaggio interpretato da Viggo Mortensen nella celebre saga cinematografica diretta da Peter Jackson sostituisce il Senzaluce protagonista di Elden Ring e porta avanti le sue battaglie, senza aver paura di morire, come dice lui stesso.