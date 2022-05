Netflix: gioco di maggio 2022 incluso nell'abbonamento svelato ufficialmente

Netflix ha reso disponibile un nuovo gioco per il suo catalogo mobile in questo inizio maggio 2022: si tratta di Relic Hunters Rebels, un gioco di ruolo sparatutto con meccaniche da looter. Il gioco è creato da Rogue Snail, team di sviluppo brasiliano. Come sempre, il gioco è disponibile senza costi aggiuntivi.

Relic Hunters Rebels (nessun legame con la serie di Tia Carrere) propone quattro personaggi: Jimmy, Ace, Pinkyy e Raff. Si basa sull'ottenimento di armi, ognuna delle quali propone abilità uniche. I personaggi dovranno affrontare papere e tartarughe spaziali, per sconfiggere il Ducan Empire. Potete vedere un trailer qui sotto, condiviso tramite Twitter.

Il CEO di Rogue Snail, Mark Venturelli, ha detto: "Oltre ad essere grandi fan di Netflix, eravamo entusiasti di essere uno dei primi sviluppatori pionieri di Netflix Games e di far parte di questa storia fin dall'inizio".

Al pari degli altri giochi di Netflix, non vi sono microtransazioni e non vi sono pubblicità: questo permette al team di "focalizzarsi sul rendere il gioco divertente senza preoccuparci di capire come pagare le nostre bollette". Il gioco è inoltre pensato per poter funzionare senza problemi anche sugli smartphone più vecchi, per poter raggiungere un'utenza più ampia possibile.

Il team ha anche spiegato che uno dei personaggi del gioco di Netflix, Baru, è non-binario: gli sviluppatori sperano che questo aiuti i giocatori a sentirsi "accettati per quello che sono".

