The Witcher stagione 2, video dietro le quinte per la serie Netflix

La stagione 2 di The Witcher torna a mostrarsi in video con un dietro le quinte ufficiale che rivela il modo in cui sono stati realizzati i personaggi e gli scenari della serie.

In attesa del via alle riprese della stagione 3 di The Witcher, Netflix ha intervistato il production designer Andrew Laws, che ha illustrato il processo produttivo dietro alcuni degli elementi che fanno parte dello show.

Partendo da una serie di concept art, i designer di The Witcher hanno creato personaggi, mostri e ambientazioni principali della seconda stagione, miscelando in maniera sapiente effetti speciali e oggetti di scena.

I risultati, come abbiamo sottolineato anche nella recensione della seconda stagione di The Witcher, sono stati sostanzialmente superiori rispetto a quanto visto nella prima stagione della serie Netflix.