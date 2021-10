Solar Ash rimandato, ma la nuova data di uscita non è molto lontana

Solar Ash è stato rimandato, con una scelta che a questo punto risulta piuttosto prevedibile, visto che il gioco sarebbe dovuto arrivare a giorni ma è rimasto in silenzio da questa estate: tuttavia, la nuova data di uscita non è poi molto lontana.

Con un messaggio ufficiale affidato a Twitter, il team Heart Machine ha comunicato che la nuova data di uscita di Solar Ash è ora fissata per il 2 dicembre 2021, dunque un posticipo di un mese e mezzo circa rispetto a quanto era stato previsto inizialmente, che non modifica troppo i piani ma consentirà agli sviluppatori di allungare un po' il lavoro prima dell'uscita.



Sebbene non venga precisato proprio in maniera approfondita, il motivo di questo ritardo è la necessità di raggiungere il massimo livello qualitativo oltre a, ovviamente, l'attuale situazione data dalla riorganizzazione del lavoro a causa della pandemia da Covid, come accaduto già per molti altri giochi.

In ogni caso, Heart Machine e Annapurna avranno un mese e mezzo in più per ripulire e ultimare al meglio il gioco prima del lancio, a questo punto: "Vogliamo che Solar Ash brilli e abbiamo bisogno di un po' più di tempo per dare gli ultimi ritocchi e aggiustare i bug nel gioco, mentre affrontiamo la pandemia globale e un team estremamente dedicato. Il breve ritardo dovrebbe aiutarci a raggiungere il risultato".

Di recente, abbiamo pubblicato su Solar Ash l'anteprima di un sorprendente platform 3D e il trailer con quella che doveva essere la data di uscita per PS4, PS5 e PC, la quale a questo punto è cambiata.