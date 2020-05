Solitario di Windows compie trent'anni proprio oggi

Oggi Solitario di Windows compie la bellezza di trent'anni. Si tratta probabilmente del videogioco più giocato della storia, considerando che ce n'era una copia dentro a ogni installazione del sistema operativo di Microsoft.

Solitario fu lanciato nel 1990 come parte di Windows 3.0. Oggidì è giocato da ben 35 milioni di persone al mese, sparse su 200 mercati, per 65 lingue supportate. Windows 3.0 fu la prima versione del software di Microsoft a vendere oltre 10 milioni di copie (all'epoca i PC avevano installato soprattutto il DOS).

Solitario fu programmato da uno stagista chiamato Wes Cherry, che come vi raccontammo non ottenne mai nulla dalla sua opera. Anzi, si dice addirittura che Bill Gates non vedesse di buon occhio la presenza di giochi dentro Windows... come cambiano i tempi.

Da notare che Solitario condivide il compleanno con un altro titolo importantissimo che ha fatto la storia dei videogiochi: Pac-Man, che però compie quarant'anni. Oggi torta per tutti...