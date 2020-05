DualSense senza pulsanti? Inquietano alcune immagini di controller ripuliti

Come vi sembra il DualSense senza pulsanti? Inquietante, non è vero? Come inquietanti sono anche le immagini di altri controller ripuliti dai loro pulsanti pubblicate dall'account Twitter No Buttons.

Guardando questi oggetti così noti e usati dai videogiocatori piallati e ridotti alla loro scocca, sembra quasi che qualcuno gli abbia strappato via l'anima, oppure che gli abbia risucchiato tutta la vita trasformandoli in qualcosa di funereo e muto. Davvero, sembrano usciti da un film horror con i personaggi senza occhi e bocca.

Il possessore dell'account, @TheDanielh05, dice semplicemente di averlo fatto perché odia i pulsanti. Comunque sia è curioso vedere i controller "nudi". Se vi interessa il genere, visitate No Buttons. Tra le foto ci sono anche tastiere senza tasti, console tarocche senza pulsanti e pubblicità di console senza pulsanti. Un incubo... dove si esce?