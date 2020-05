Minecraft: ecco Greenfield, una città a grandezza naturale costruita da 400 persone

Minecraft è stato teatro di un enorme lavoro da parte di 400 utenti che hanno costruito Greenfield, una città a dimensioni reali ma interamente costruita all'interno del motore del gioco, blocco su blocco per anni, fino a ricreare una sorta di riproduzione non ufficiale ma alquanto fedele di Los Angeles.

Il gruppo ha rilasciato di recente la versione 0.5.3 che è praticamente completa di ogni sua parte, con la città che appare così composta da ben 20 milioni di blocchi. Si tratta dunque della maggiore costruzione vista finora nel mondo di Minecraft, che pure conta notevoli altri esperimenti di questo tipo la mappa dell'Italia e anche l'intero pianeta Terra in scala.

Il fatto è che in questi casi le costruzioni erano in scala, mentre per quanto riguarda Greenfield si tratta invece una città riprodotta 1:1, con la medesima estensione di una città vera. La costruzione ha richiesto un lavoro abbastanza costante per 9 anni da parte di 400 persone e il risultato è davvero impressionante.

Greenfield sembra una città vera soprattutto nelle inquadrature più lontane, dove il colpo d'occhio mostra paesaggi assolutamente verosimili in quanto il team ha lavorato in maniera molto precisa sulle proporzioni partendo dai singoli blocchi e prendendo come modello Los Angeles.

Le ambientazioni sono anche piuttosto varie, comprendendo distretti residenziali, la downtown con gli edifici dedicati al business, tra uffici e negozi e la zona costiera, che comprende anche un esteso porto decisamente ricco di particolari.

Anche l'interno degli edifici è in gran parte sviluppato, dunque il lavoro non si limita all'aspetto esteriore, inoltre strade e strutture sono illuminate e di notte l'aspetto è particolarmente realistico. Potete trovare maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Greenfield Minecraft.