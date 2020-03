Minecraft: qualcuno ha ricostruito l'intero pianeta Terra in scala

Qualcuno ha superato i limiti imposti da Minecraft ed è riuscito nell'impresa di ricostruire l'intero pianeta Terra in scala 1:1 nel gioco di Mojang e Microsoft.

Questa persona è conosciuta come PippenFTS, uno youtuber con decisamente tanta forza di volontà e del tempo a disposizione. Ciò è stato possibile grazie all'aiuto di due mod, Terra 1-to-1 e Cubic Chunks: Minecraft, infatti, impone un'altezza limite di 255m, decisamente troppo poco per ricreare in maniera degna l'Everest, ma anche per le nostre Alpi o persino le più banali collinette.

Cubic Chunks, però, permette di alterare le dimensioni dei cubi Minecraft e in questo modo di non avere più limiti di verticalità. Grazie, invece, a Terra 1-to-1 PippenFTS è riuscito a velocizzare enormemente il processo di creazione del pianeta. Questa mod, infatti, raccoglie le informazioni geografiche da alcune banche dati online, come Google Maps, e le converte in blocchi di Minecraft.

In questo modo PippenFTS è riuscito a ricreare in maniera quasi perfetta molti dei paesaggi naturali più belli e spettacolari del pianeta. Per gli spazi antropizzati, invece, c'è bisogno di molto lavoro ancora: le strutture create dall'uomo, come i grattacieli o le Piramidi, infatti, non utilizzano dei blocchi specifici, ma gli sono stati creati utilizzando quelli del terreno dove poggiano.

Per completare l'impresa PippenFTS ha quindi deciso di chiedere aiuto a tutti attraverso l'iniziativa "Build The Earth". Coloro che volessero, infatti, potranno entrare nella "Terra" virtuale e ricostruire, questa volta con più accuratezza, le parti sbagliate. Per organizzare i lavori PippenFTS ha già creato un canale Discord, un subreddit dedicato e perfino un patreon per coprire i costi del server.

Lo aiuterete?