Tencent assume l'ex-lead designer di Halo 4 Scott Warner come capo di TiMi Studios

Tencent fa sul serio con la sua espansione in occidente e in questo grande progetto rientra anche la fondazione di TiMi Studios, team con base a Los Angeles, che verrà guidato da Scott Warner, acquisto importante da parte della compagnia cinese perché ha coperto il ruolo di lead designer di Halo 4, ma all'interno di una lunga carriera.

Al di là del suo ruolo di rilievo nello sviluppo di Halo 4, Warner è comunque uno sviluppatore di lungo corso, presente nell'industria da vent'anni avendo lavorato in precedenza per team di grande importanza come Black Isle Studios, Pandemic Studios, 343 Industries, EA, Oculus VR e di recente Ubisoft.

Dunque per Warner si prospetta un ruolo strategico di rilievo nell'organizzazione di Tencent come responsabile di un team destinato ad avere grande importanza nel prossimo futuro per la compagnia cinese. TiMi Studios ha già basi in oriente tra Shenzhen, Shanghai e Chengdu, avendo sviluppato giochi anche di grosso calibro come Call of Duty: Mobile e Arena of Valor.

"Questa è una grande opportunità di costruire qualcosa di molto speciale, perché TiMi ha un pedigree eccezionale e una grande ambizione di creare nuovi giochi e nuove proprietà intellettuali per il pubblico globale", ha affermato Warner. "Costruiremo un team che sarà vario, talentoso e ambizioso, in modo da raggiungere gli obiettivi posti per un team veramente globale".

Per quanto riguarda Tencent, ha recentemente acquistato la serie System Shock da OtherSide Entertainment, oltre ad aver fatto numerosi investimenti anche in sviluppatori occidentali e giapponesi come Yager e Platinum Games.