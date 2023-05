Solium Infernum, svelato Belial, un nuovo Archfiend

Lo studio di sviluppo League of Geeks ha svelato un nuovo Archfiend del suo nuovo strategico ambientato all'Inferno Solium Infernum. Si tratta di Belial, il principe degli inganni, maestro della manipolazione e del tradimento.

Belial non ama i conflitti in campo aperto e preferisce trarre profitto dalle miserie altrui. È specializzato nell'incitare scontri tra gli altri Archfiend e nell'usare i suoi rituali arcani per sottrarre loro risorse. Attento pianificatore, ingannevole anche nell'aspetto, colleziona le anime di chi ha tradito tenendole come dei trofei.

Belial ha la lingua biforcuta e una mente machiavellica, tanto che si vanta di essere sempre un passo avanti agli altri. Opposto al paradiso e alla Terra, Belial ama il caos e la confusione, condizioni che gli consentono di manipolare meglio gli eventi. Per lui il poter è tutto.

Concept Art di Belial in Solium Infernum

Per il resto vi ricordiamo che Solium Infernum è in sviluppo per PC, ma non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Se volete saperne di più, leggete la nostra anteprima.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Preparati a Solium Infernum, un maestoso gioco di strategia fatto di politica, intrighi e tradimenti, ambientato nella somma arena dell'Inferno.

Nei panni di uno dei potenti Arcidemoni caduti, sinistri signori del Regno infernale, sei uno dei contendenti al Trono infernale: Sua Maestà Oscura è sparita e il febbrile Conclave pretende che venga nominato un sostituto. Comanda legioni di morti, arruola pretori campioni, esegui rituali sinistri e sconfiggi i tuoi rivali per diventare il nuovo Re delle tenebre infernale.

Ispirato originariamente al poema epico di Milton, Paradiso perduto, il nuovo titolo di League of Geeks (conosciuto per l'influente gioco da tavolo digitale Armello) è una rivisitazione e modernizzazione dell'omonimo classico di culto di Vic Davis. Acclamato dalla critica, è un gioco considerato un capolavoro del genere strategico.