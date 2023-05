Fallout: ecco come nacquero i Vault e a cosa dovevano servire davvero

Tim Cain, uno dei padri della serie Fallout nel 1997, ha svelato come nacquero i Vault e qual era il loro vero scopo. Lo ha fatto in un nuovo episodio della sua serie su YouTube "Cain on Games", con cui si sta occupando di svelare alcuni retroscena sui titoli a cui ha lavorato nel corso degli anni.

Attualmente impiegato in Obsidian Entertainment, Cain fu uno dei fondatori di Troika Games. Viene considerato uno dei maggiori designer di giochi di ruolo occidentali.

Sui vault della serie Fallout, Cain ha spiegato che furono costruiti con ben altro obiettivo di garantire alla razza umana di sopravvivere e di ripopolare la Terra dopo il disastro nucleare: "progettando i vault, il capo dell'Enclave e gli alti rappresentanti del governo si dicevano "costruiamo un'astronave e inviamola verso le stelle più vicine." Ci sarebbe però voluto troppo tempo, quindi fu costruita come un'astronave multigenerazionale e l'unica tecnologia conosciuta per farlo era quella atomica. Così potevano creare una centrale atomica che aiutasse a costruire un'astronave per centinaia di anni, ma non sapevamo come fare tutto il resto. Quindi il capo della Vault-Tec, non proprio una brava persona, disse che si potevano usare i vault per scoprire quali tecnologie servissero sull'astronave."

Ricapitolando, i Vault furono progettati non solo per la salvezza dell'umanità, ma anche come laboratori sperimentali in cui usare i sopravvissuti come cavie per scoprire quali tecnologie sviluppare per un'astronave progettata per far emigrare il genere umano nello spazio, consentendogli di sopravvivere centinaia di anni prima di giungere a destinazione.

Cain ha quindi spiegato che il Vaul da cui è nata Vault City in Fallout 2 era un vault di controllo, progettato per fare tutto nel modo giusto. L'obiettivo della Vault-Tec andava oltre il salvare qualche americano dal disastro nucleare per poi farlo vivere in un mondo distrutto e contaminato e riguardava la colonizzazione dello spazio e l'abbandono della Terra.

In altre occasioni, Cain ha raccontato di un gioco di ruolo di Il Signore degli Anelli mai finanziato e di come Vampire: The Masquerade Bloodlines dovesse avere almeno due seguiti.