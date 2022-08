Sonic Frontiers: data di uscita e l'arrivo di DLC forse svelati da un leak

Del presunto materiale promozionale di Sonic Frontiers apparso in rete prima del tempo potrebbe aver svelato la data di uscita del gioco, a quanto pare fissata per il 15 novembre, e l'arrivo di DLC dopo il lancio.

Come segnalato da un utente su Reddit, un negozio online taiwnaese ha condiviso una foto (che potrete visualizzare a questo indirizzo) che immortala del materiale promozionale della nuova avventura del porcospino blu e riporta il 15 novembre come data di uscita. È presente anche una scritta che afferma che sono in lavorazione dei DLC, che presumibilmente arriveranno dopo il lancio.

Non possiamo accettarci della veridicità dell'immagine e dunque non escludiamo a priori che si tratti di un fake ben elaborato. Tuttavia non è la prima volta che viene indicato il 15 novembre come giorno di lancio di Sonic Frontiers. La stessa data infatti era stata riportata anche da PlayStation Game Size a dicembre dello scorso anno.

Ufficialmente quello che sappiamo è che Sonic Frontiers arriverà entro la fine del 2022 per PC e console e che Sega non prevede di rinviare il gioco, nonostante le critiche di stampa e pubblico. Il gioco sarà uno dei protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, dove forse arriverà l'annuncio ufficiale della data di uscita.