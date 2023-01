Sony punta a un sistema per premiare o punire il comportamento dei giocatori online, per un brevetto

Un brevetto registrato da Sony e recentemente scoperto da alcuni utenti sembra prevedere una sorta di sistema automatizzato per premiare o punire il comportamento online dei giocatori, verosimilmente come deterrente per limitare la tossicità delle community online.

Il brevetto, rilevato da TopTierList via ResetEra, parla di "un metodo per verificare il comportamento associato con il gioco online", nel tipico linguaggio molto vago dei brevetti. Ovviamente, una cosa del genere esiste da tempo attraverso i sistemi di moderazione, ma questo sembra riferirsi a un sistema automatizzato più pervasivo, che dovrebbe comprendere anche degli incentivi per il comportamento corretto.

Considerando che, proprio di recente, un gruppo di politici in USA ha scritto una lettera aperta a Sony, Microsoft e altre compagnie chiedendo una maggiore attenzione alle interazioni online dei giocatori e un impegno concreto nel contrastare la tossicità di molti, questo brevetto potrebbe rappresentare una delle possibili soluzioni pensate da Sony.

Il documento risale a settembre 2022 ma non era stato reso pubblico in precedenza. Il fulcro del sistema sembra risiedere nell'uso di intelligenza artificiale per rilevare i comportamenti e agire di conseguenza: "Il metodo include inoltre l'analisi, attraverso modelli di intelligenza artificiale, del comportamento del giocatore per determinare se ci sono tracce di abusi".

Nella descrizione, peraltro, si cita Fortnite come possibile gioco in cui questo sistema potrebbe essere integrato e come esempio di luogo in cui interazioni del genere possono avvenire.