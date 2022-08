Soul Hackers 2: trailer svela i DLC del lancio, che includono una storia extra

Atlus ha pubblicato un trailer di Soul Hackers 2 che presenta i DLC che saranno disponibili al debutto del gioco su PC e console, che includono costumi extra, set di oggetti e anche una storia aggiuntiva con un personaggio inedito.

Come possiamo vedere nel filmato, i DLC con gli outfit extra, permettono di cambiare il look di Ringo e compagni nonché la musica dei combattimenti, ispirandosi ai precedenti giochi pubblicati da Atlus, come Persona 5 e Shin Megami Tensei 4. Particolarmente interessante invece la storia aggiuntiva, in cui, stando alla descrizione ufficiale, faremo la conoscenza di Nana e dovremo vedercela con un boss particolarmente coriaceo.

Di seguito la descrizione ufficiale dei DLC al lancio di Soul Hackers 2:

Trama Bonus - I numeri Perduti - Concede l'accesso a un arco narrativo bonus incentrato su un nuovo Devil Summoner, Nana e un nuovo dungeon con un boss molto difficile.

- I numeri Perduti - Concede l'accesso a un arco narrativo bonus incentrato su un nuovo Devil Summoner, Nana e un nuovo dungeon con un boss molto difficile. Pacchetto abiti e musiche - Aggiunge abiti a tema per l'intero party, BGM da battaglia e accessori da Persona 4, Persona 5, Shin Megami Tensei IV e altro ancora.

- Aggiunge abiti a tema per l'intero party, BGM da battaglia e accessori da Persona 4, Persona 5, Shin Megami Tensei IV e altro ancora. Pacchetto Demoni Bonus - Accedi a 8 potenti demoni, tra cui Tzitzimitl, Anahita, Armaiti, Zaou-Gongen, Nemissa, Mara, Masakado e Satan.

- Accedi a 8 potenti demoni, tra cui Tzitzimitl, Anahita, Armaiti, Zaou-Gongen, Nemissa, Mara, Masakado e Satan. Pacchetto Potenziamenti - Aumenta la frequenza degli oggetti lasciati cadere dalle battaglie per guadagnare valuta di gioco, aumentare le statistiche e concedere EXP.

- Aumenta la frequenza degli oggetti lasciati cadere dalle battaglie per guadagnare valuta di gioco, aumentare le statistiche e concedere EXP. Set di oggetti utili + Difficoltà extra (gratis per tutti) - Aggiunge oggetti essenziali per il tuo viaggio e una modalità di gioco Molto Difficile per i giocatori ambiziosi che cercano una sfida emozionante.

Tralasciando il set di oggetti utili e il nuovo livello di difficoltà, tutti i DLC saranno disponibili con Digital Premium Edition di Soul Hackers 2, disponibile al prezzo di 89,99 euro. La Digital Deluxe Edition include il Pacchetto Potenziamenti e il DLC I Numeri Perduti ed è venduta a 69,99 euro. Ogni oggetto probabilmente sarà disponibile all'acquisto separatamente una volta che il gioco sarà disponibile nei negozi.

A tal proposito la data di uscita di Soul Hackers 2 è fissata al 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam e Microsoft Store. Ieri Atlus ha pubblicato anche un trailer che riassume i dettagli su trama e personaggi principali.