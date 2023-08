Soulslinger: Envoy of Death, demo disponibile e nuovo trailer dal Future Games Show

Tra i tanti protagonisti del Future Games Show di agosto 2023 c'è stato anche Soulslinger. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo gameplay trailer di questo sparatutto rogue-lite, che potrete recuperare nel player sottostante, ed è stato annunciato il lancio della demo gratuita.

Sviluppato da Elder Games, Soulslinger: Envoy of Death è uno sparatutto in prima persona con elementi rogue-lite ambientato in un mondo fantasy-western. Il giocatore interpreta un pistolero nell'oltretomba, coinvolto in una guerra sanguinosa contro "Il Cartello", un'organizzazione criminale che raccoglie le anime per liberarsi delle catene della vita ultraterrena. Il giocatore potrà potenziare le proprie abilità, creare armi personalizzate e sbloccare miglioramenti permanenti a ogni nuova partita.

Se siete interessati trovate la demo di Soulslinger: Envoy of Death su Steam a questo indirizzo. Il gioco sarà disponibile in Early Access su PC nel corso del 2023. Inoltre è prevista la pubblicazione anche su PS5 e Xbox Series X|S.