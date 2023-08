Stop Dead annunciato con data d'uscita al Future Game Shows 2023

In occasione del Future Game Shows 2023 è stato annuncaito lo sparatutto in prima persona Stop Dead per PC, che ha già una data d'uscita ufficiale: il 5 ottobre 2023. Si tratta di un titolo decisamente adrenalinico, di cui possiamo vedere il trailer di presentazione:

La descrizione ufficiale parla in realtà di un brawler basato sull'abilità del giocatore, che dovrà sfruttare i suoi poteri sovrumani per attrarre oggetti e lanciarli contro i nemici ad alta velocità. L'importante sarà non fermarsi mai.

Leggiamo la trama in breve: In un futuro in cui città tentacolari si estendono su tutta la superficie del pianeta e l'intelligenza artificiale è onnipresente, una IA ribelle è determinata a distruggere i suoi creatori e ti ha coinvolto nei suoi piani. Potresti essere solo una pedina al suo servizio, ma una pedina devastante e dotata di superpoteri.

I titoli che hanno ispirato Stop Dead sono tra gli altri Doom, Portal e Mirror's Edge, come svelato dagli sviluppatori stessi. Volendo potete provare una demo del gioco su Steam.