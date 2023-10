Soulslinger: Envoy of Death, un trailer del gameplay per lo sparatutto in UE5

Soulslinger: Envoy of Death, lo sparatutto in Unreal Engine 5 sviluppato da Elder Games, si mostra con un trailer del gameplay che illustra le meccaniche roguelike di questa esperienza, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

In maniera simile al classico Painkiller, il protagonista del gioco è un uomo che combatte le orde demoniache e raccoglie anime per potersi ricongiungere alla moglie morta, dopo essere stato trasformato in un Soulslinger dalla Morte in persona.

Qualche tempo fa abbiamo provato Soulslinger: Envoy of Death ma non siamo rimasti ben impressionati dal gameplay e dal gunplay di questo titolo, che necessita evidentemente di qualche rifinitura prima del lancio.