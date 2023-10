Hollow Knight: Silksong, comunità crede che questo fine settimana sarà mostrato il gioco

A un utente che ha commentato il post con una battuta: "Suona hollow", l'account Xbox ha poi risposto "Specialmente di (k)night". Anche in questo caso abbiamo lasciato in inglese alcune parole, per non renderlo incomprensibile in relazione al gioco.

La comunità di Hollow Knight: Silksong ritiene probabile che questo fine settimana Team Cherry mostrerà il gioco. La convinzione nasce da un post su X di Xbox Australia e Nuova Zelanda, che ha pubblicato un messaggio nemmeno troppo sibillino: "Qual è la vostra song preferita? La nostra è silk". Naturalmente non abbiamo tradotto le parole song e silk per non perdere il riferimento diretto al gioco.

Troppo esplicito per non essere un teaser?

Il riferimento è talmente diretto ed esplicito da non essere sfuggito alla comunità, con il subreddit del gioco che è letteralmente scoppiato. Per alcuni è praticamente impossibile che non sia un teaser, considerando che viene citato apertamente il gioco.

Ci è voluto poco per definire anche l'evento durante il quale Hollow Knight: Silksong dovrebbe tornare tra di noi: il PAX Australia, che si svolgerà proprio nel fine settimana. Visto che Team Cherry è una software house australiana, le speranze sono schizzate alle stelle.

Hollow Knight: Silksong è attesissimo

Del resto non sarebbe la prima volta che la comunità di Hollow Knight: Silksong nutre speranze eccessive verso la probabile apparizione del gioco, tanto che non mancano i commenti con l'emoji del clown (viene usata per prendere in giro i giocatori che manifestano attese fin troppo gonfiate prima di ogni evento in cui si vocifera possa esserci il gioco).

La sostanza è che, come sempre per Hollow Knight: Silksong, staremo a vedere. Annunciato a febbraio 2019 come espansione di Hollow Knight, il tempo di sviluppo di Silksong si è prolungato ben oltre le aspettative. Nel frattempo è diventato un progetto autonomo, pare più vasto addirittura dell'originale. Ormai dovrebbe essere quasi pronto per davvero, a meno che il caso Unity non abbia prodotto qualche scossone interno.