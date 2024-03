South Park: Snow Day!, il trailer di lancio conferma che è disponibile da oggi

Purtroppo stavolta non è andata benissimo al tie-in basato sul cartone animato di Matt Stone e Trey Parker , visto che South Park: Snow Day è stato accolto da voti appena sufficienti : da questa produzione ci si aspettava qualcosa di più.

South Park: Snow Day! è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, come conferma il divertente trailer di lancio pubblicato per l'occasione da THQ Nordic.

La nostra recensione

Un giudizio non entusiastico lo ritroviamo anche nella nostra recensione di South Park: Snow Day!, in cui vengono sottolineate le mancanze di un gioco dotato di livelli troppo simili tra di loro, una storia banale, meccaniche poco originali e una struttura povera di contenuti.

Insomma, dopo le due ottime trasposizioni pubblicate da Ubisoft, ovverosia The Stick of Truth e Scontri Di-Retti, la speranza era che il passaggio a THQ Nordic potesse produrre un'esperienza di qualità simile, se non superiore.