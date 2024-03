Millennia disponibile su Steam, ma già fioccano le critiche per il multiplayer

Millennia è finalmente disponibile su Steam. Si tratta di un 4X classico sviluppato da C Prompt Games per Paradox Interactive. Purtroppo già si segnalano le prime recensioni negative, per via di alcune scelte un po' anacronistiche legate al multiplayer. In particolare gli utenti lamentano la necessità di fare Port forwarding o usare software come Hamachi (un software gratuito che consente di creare una rete privata virtuale) per giocare online. Gli sviluppatori hanno anche pubblicato una guida per risolvere i problemi con il multiplayer.

Attualmente, per via di questa situazione, il gioco ha solo il 36% di recensioni positive, percentuale che probabilmente migliorerà mano a mano che i problemi saranno risolti. Le recensioni più positive stanno arrivando infatti da chi lo sta provando in single player, anche se va detto che per ora si tratta più che altro di impressioni a caldo, considerando che il gioco è disponibile da poche ore.