Rise of the Ronin VS Ghost of Tsushima, un video mette a confronto i due giochi

Rise of the Ronin e Ghost of Tsushima sono protagonisti dell'ultimo video di ElAnalistaDeBits, che mette a confronto i due giochi sulla base del fatto che sono entrambi ambientati nel Giappone feudale.

Il paragone è chiaramente viziato da tutta una serie di distinguo, visto che il titolo di Sucker Punch è stato sviluppato per PS4 e dunque con in mente una piattaforma della scorsa generazione, mentre Rise of the Ronin nasce come esclusiva per PS5.

D'altro canto, il fatto che Ghost of Tsushima sia un titolo first party implica che abbia potuto approfittare di risorse molto importanti, sia economiche che tecnologiche, oltre a poter contare sul talento di uno studio che finora si è distinto per la sua bravura.