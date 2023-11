Spirittea: Xbox Game Pass ha consentito al gioco di essere più ampio e completo

Mike Rose, l'autore di Spirittea, non ha fatto mistero del suo essere un grande fan del programma Xbox Game Pass per gli sviluppatori indie, e in un messaggio ha anche fatto capire come l'accordo stretto con Microsoft gli abbia consentito di rinviare il gioco e continuare a lavorarci per renderlo più ampio e completo di prima.

Ci sono pareri discordanti su Game Pass, ma molti sviluppatori indie sembrano comunque molto convinti della bontà del programma per quanto riguarda il loro ambito particolare, e uno di questi è indubbiamente Mike Rose, sviluppatore di No More Robots, che già all'annuncio del successo di Spirittea aveva riferito di dovere molto a Game Pass per gli ottimi risultati raggiunti.

In un altro post, veniamo a sapere che Spirittea sarebbe dovuto uscire già nel 2022, ma che lo sviluppatore ha deciso di rinviarlo di circa un anno per poter continuare a lavorarci ed espanderlo.