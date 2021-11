Splinter Cell Chaos Theory è gratis su PC: reclamatelo e sarà vostro per sempre

Ubisoft ha annunciato che, per un periodo di tempo limitato, è possibile reclamare una copia gratis di Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory in versione PC. Il gioco, una volta associato al vostro account Ubisoft Connect, sarà vostro per sempre. Avete tempo fino al 25 novembre e vi basta andare a questo link.

Il sito di Ubisoft recita: "Ottieni la tua copia gratuita di Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory su Ubisoft Connect PC prima del 25 novembre! È l'anno 2008. Blackout di intere città ... sabotaggi nelle borse mondiali ... corruzione dei sistemi elettronici degli organi di Difesa Nazionale ... questa è una guerra informatica. Puoi scaricare il tuo gioco gratuito su Ubisoft Connect PC dalle 14:00 del 17 novembre alle 15:00 del 25 novembre (ora locale) e potrai giocarci in qualsiasi momento!"

Una scena di Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory è inoltre disponibile a 2.49€ su Steam, a questo indirizzo. Ecco la descrizione ufficiale: "Sei Sam Fisher, l'agente segreto più esperto dell'NSA. Per completare la tua missione dovrai uccidere da distanza ravvicinata, attaccare con il tuo coltello da combattimento, sparare con un prototipo di fucile Land Warrior, e usare tecniche di soppressione come lo spezzare il collo. Inoltre, inoltrati in missioni cooperative multigiocatore, dove il gioco di squadra è l'arma decisiva. Dovrai migliorare alla pari col tuo nemico."

Diteci, cosa ne pensate della proposta di Ubisoft?