Spider-Man: No Way Home, il finale è stato riscritto sul set

Il finale di Spider-Man: No Way Home è stato riscritto sul set: lo ha rivelato il protagonista del film, Tom Holland, nel corso di un'intervista con GQ.

A poche ore dal nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, il giovane attore ha detto di aver avuto la sensazione che la sceneggiatura della parte conclusiva non fosse quella giusta, e così ha chiesto se fosse possibile rimaneggiarla.

"Continuavo a fermarmi perché non riuscivo a essere convinto di quello che stavo dicendo", ha raccontato Holland, che quindi ne ha parlato con il regista Jon Watts.

"Ci siamo seduti attorno a un tavolo, abbiamo affrontato la cosa e ne siamo venuti fuori con una nuova idea. A quel punto l'abbiamo proposta agli autori, che hanno riscritto il finale e ora funziona alla grande."

In realtà questo tipo di modifiche al copione sembra fossero all'ordine del giorno durante le riprese di Spider-Man: No Way Home, tanto che Holland ha detto che quando si chiedeva al regista cosa sarebbe successo in quella parte del film era solito rispondere "sto ancora cercando di capirlo".

Pare che tuttavia la determinazione del fermarsi laddove non si sia convinti sia una cosa che l'attore ha imparato da una sua collega, Elizabeth Olsen. "Mi ha dato un ottimo suggerimento: 'no' è una frase di senso compiuto, 'no' è sufficiente."