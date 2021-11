Xbox Cloud Gaming disponibile da oggi su Xbox Series X|S e Xbox One

Xbox Cloud Gaming, il servizio di game streaming di Microsoft, è disponibile a partire da oggi su Xbox Series X|S e Xbox One, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Completamente basato su hardware Xbox Series X da qualche settimana, il cloud della casa di Redmond consente di giocare istantaneamente, senza tempi di attesa, con i giochi presenti nel catalogo di Xbox Game Pass.

"Ci avete detto che volevate provare i titoli di Xbox Game Pass prima di installarli, e da oggi potrete farlo", si legge sul sito ufficiale di Xbox. "Adesso potrete scoprire e provare tanti titoli differenti direttamente dal cloud, finché non troverete quello che più vi piace e che vorrete installare, il che rappresenta ancora l'esperienza più rappresentativa per le console Xbox."

"Non solo: ricevere l'invito a una partita da un amico per un gioco che non avete ancora scaricato non dovrà più fermarvi dal partecipare a quella sessione! Abbiamo creato Xbox Cloud Gaming di modo che l'esperienza sia veloce, facile e perfetta per scoprire il vostro prossimo gioco preferito, risparmiando al contempo spazio su disco per i titoli che volete rigiocare ancora e ancora."

"Per i possessori di Xbox One, il cloud gaming consente anche di provare alcuni titoli next-gen. Ciò significa poter accedere a giochi attualmente disponibili solo su Xbox Series X|S come Recompile, The Medium e The Riftbreaker, fruibili sulla vostra console con Xbox Game Pass Ultimate."

"Lavoreremo inoltre per continuare a supportare queste possibilità ed espandere la libreria delle esperienze disponibili in cloud così da includere produzioni next-gen come Microsoft Flight Simulator (qui la nostra recensione) all'inizio del 2022."