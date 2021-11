Alien Isolation: data di uscita della versione iOS e Android annunciata con un video gameplay

Feral Interactive - uno studio noto per i porting mobile di giochi console - ha annunciato che Alien Isolation è in arrivo in versione iOS e Android a breve. Precisamente, la data di uscita è il 16 dicembre 2021. Il prezzo di vendita è di 14.99 euro. Il gioco includerà anche tutti e setti i pacchetti DLC del gioco originale. Inoltre è stato condiviso anche un video gameplay.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter dove è anche stato indicato che è già possibile - in versione USA perlomeno - eseguire il preordine di Alien Isolation su iOS. Il preordine della versione Android sarà invece disponibile tra non molto.

Non viene mostrato il che modo funzioneranno i controlli touch in Alien Isolation, ma è stato condiviso un video di gameplay che potete vedere qui sotto.

A livello puramente visivo, Alien Isolation sembra ottimo anche su iOS e Android. Si tratta di un gioco che punta enormemente sull'atmosfera ed è quindi importante che elementi come il sistema di illuminazione e di ombre siano efficaci e che la grafica - in generale - non deluda.

Vi ricordiamo anche che Alien: Isolation 2 potrebbe essere in sviluppo presso Disney, secondo una voce di corridoio.