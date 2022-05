Square Enix stava per creare una sorta di Bloodborne, per gli autori di FF 16

Alcuni degli sviluppatori più importanti di Final Fantasy 16 hanno apparentemente lavorato in precedenza su un gioco multiplayer asimmetrico simile a Bloodborne, che è stato infine cancellato da Square Enix.

Secondo Naoki Yoshida, uno dei capi del progetto Final Fantasy 16, sia lui che diversi altri sviluppatori principali di Square Enix hanno lavorato su un gioco fantasy che è stato descritto con se le seguenti parole: "era fondamentalmente Bloodborne". Queste informazioni provengono dalla rubrica di Yoshida su Famitsu, "Yoshida Uncensored", che è stata tradotta da un fan su ResetEra.

Fenice, di Final Fantasy 16

Questo gioco simile a Bloodborne era apparentemente arrivato a circa un anno di sviluppo, prima che Yoshida e il resto del team passasse a gestire Final Fantasy 14 A Realm Reborn. Si trattava di un "gioco d'azione abbastanza hardcore", secondo Yoshida. "Se avessimo continuato e Bloodborne fosse uscito per primo, ora staremmo probabilmente impazzendo", ha detto Minagawa, una delle persone che erano coinvolte con il progetto. "Aveva le stesse armi e pistole. Ed era in stile gotico", ha detto Takai, mentre Yoshida ha affermato scherzosamente: "Dove l'ho già visto...?

Bloodborne aveva elementi multiplayer online, come altri giochi Souls, ma questo gioco cancellato apparentemente era più un gioco multiplayer asimmetrico, che metteva quattro giocatori contro uno, con l'assassino solitario che avrebbe avuto poteri più forti e avrebbe tentato di uccidere gli altri. "Era fondamentalmente Bloodborne più quel sistema... Se avessimo continuato, penso che ci staremmo ancora lavorando adesso", ha spiegato Yoshida.

Alcuni fan stanno speculando che questo potrebbe aver influenzato il design di Final Fantasy 16. Takai, uno dei director di Final Fantasy 16, ha anche lavorato come designer di Devil May Cry V, quindi si suppone che il gioco avrà un'impostazione molto action, come in parte è stato già lasciato intuire dal primo trailer gameplay, che potete rivedere qui sotto.

Inoltre, Final Fantasy 16 potrebbe rompere con una recente e preoccupante tradizione della saga di Square Enix.